Jočejo, ko ugasnejo kamere: Dan najlepših sanj

Česa si mora torej želeti človek, da bi se znašel sredi tega vrtinca čustev in bi mu ustvarjalci oddaje izpolnili željo, nas je najprej zanimalo. »Trudimo se izbrati kandidate, ki bodo všeč gledalcem. To so ljudje z dobrimi zgodbami, pa naj je ta navdihujoča, tragična ali zabavna, ljudje z zanimivim karakterjem in ljudje, s katerimi se morda lahko celo poistovetijo. Predvsem pa se trudimo, da izberemo take kandidate, ki jim gledalci uresničitev želje od srca privoščijo,« nam je zaupala Deja, ob tem pa zaupala, da skoraj ni dneva, da ne bi dobili vsaj ene želje. In ker je december čas obdarovanj in priznanj, majhnih in velikih pričakovanj, je tudi število želj temu primerno. »Božično-novoletni prazniki so zelo primeren čas, saj si ljudje vzamejo čas in razmislijo, kako bi lahko osrečili tiste, ki jih imajo radi. Naša oddaja je v tem času neke vrste Božiček,« pove Deja. Razkrije še, da si Slovenci od materialnih dobrih najpogosteje zaželijo harmonike, zelo veliko želja je tudi po osebnem srečanju s športnimi in glasbenimi idoli. »Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in Valentino Rossi so top trije tuji športni zvezdniki. K Rossiju smo v času, ko smo želje izpolnjevali še v Vid in Pero šovu, odpeljali njegovega velikega oboževalca Matjaža, Ronaldo in Messi pa sta bila do zdaj za nas žal nedosegljiva,« še pove. Med doživetji je pogosta želja skok s padalom v tandemu, plavanje z delfini in razna potovanja v bolj ali manj eksotične kraje, polet z letalom za tiste, ki tega še nikoli niso doživeli, kar nekaj moških pa si želi poleteti z reaktivcem. Veliko ljudi upa na sanacijo zob in lepotne popravke, v bazi želja pa je žal tudi kar nekaj prijavnic z opisom težkih življenjskih zgodb, povezanih z boleznimi.

