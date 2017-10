Ježek bi bil ponosen

Sedel sem, udobno zleknjen v domači fotelj, in spremljal osrednjo prireditev ob 50-letnici slovenske televizije in 80-letnici slovenskega radia. Pripravili so jo v Novi Gorici. Bog vedi, zakaj. Na tistem malem odru, kjer še za voditelja ni bilo dovolj prostora, so se gnetli vsi in vse, ki so tvorili Simfonični orkester RTV Slovenija, vključno z dirigentom, tako da za nagrajence skorajda ni bilo prostora. In dočakal sem tudi trenutek, ko so začeli talati nagrade. Ježkovo nagrado za življenjsko delo je dobil Tone Partljič.

V mariborski Drami

Gledajoč pravkar omenjeno podelitev, se je v meni sprožil plaz prelepih spominov na neki čas, ki ga nikoli več ne bo. Čisto zares sem se s Tonetom srečal v mariborski Drami SNG med služenjem vojaškega roka v takratni JLA. Bil je dramaturg pri Kraljevičevi postavitvi Wilderjeve Ženitne mešetarke, kjer sem nastopil v eni večjih vlog, in takrat me je s svojim nastopom na uvodni, t. i. razčlenitveni vaji ne le očaral s svojim poglobljenim in tako do konca plastično podanim dramaturškim nastopom, temveč malce tudi začaral. Pa ne le mene, tudi vse soigralke in soigralce. Najrazličnejši podatki, eden bolj zanimivo poveden od drugega, so kar bruhali iz njega in čas tiste vaje je minil, kot bi trenil.

Ko sem ga poslušal in tudi gledal, kako strastno z gestami podkrepljuje vse, kar je govoril in razlagal, sem se spomnil na taščo Majdo Potokar, ki mi je večkrat pravila, kako čudovit in prefinjen, inteligenten in vseveden, strasten in nadzanimiv je bil Bojan Štih, legendarni dramaturg in ravnatelj ljubljanske Drame v letih, ko je prav pod njegovim vodstvom doživljala eno izmed svojih najsvetlejših obdobij. In točno tak se mi je na tisti vaji kazal Tone Partljič.

Ena sama dobrota

No, resnici na ljubo sva se s Tonetom spoznala že veliko prej. Bil sem namreč eden srečnežev, da ne zapišem izbrancev, ki smo bili prisotni na prvi, t. i. veliki ljubljanski uprizoritvi njegovega dela Nasvidenje nad zvezdami v Mestnem gledališču ljubljanskem. To je bil za Toneta velik in pomemben dan, ta preboj v Ljubljano. Kot otrok je priracal po koncu predstave na oder, kamor so ga (po velikem uspehu komaj odigrane predstave) zvabili vzhičeni igralke in igralci, in se je, solzen in vesel in radosten in tako prikupno zmeden, klanjal in nemo zahvaljeval in objemal je kar vse po vrsti, kdor koli mu je prišel pod roke. Ja, to je bil eden njegovih prvih velikih uspehov. Ki pa jih je bilo potem še mnogo.

Tone Partljič zna svojo srčno iskrivost preliti tudi na publiko.

Pravzaprav si sploh ne morem predstavljati slovenske literature, še manj pa slovenske komediografije, brez Toneta Partljiča. Njegove Ščuke so večne in legendarne, Moj ata, socialistični kulak pa je slovenska klasika! Kot gledališka predstava pa tudi kot zelo posrečen Klopčičev prenos na filmsko platno. Tone je človek mile duše in velikega srca, v katerem je prostora za vse in za vsakogar, celo za politiko, še najbolj pa, vsaj tako govorijo moje izkušnje, za malega človeka, ki ga Tone zna in zmore opisati tako živo in pristno in čisto nič zlagano, da sapo jemlje.

In tudi v resničnem življenju je Tona ena sama dobrota. Vsaj take so moje izkušnje, ko je govor o njem. Bil sem poročen, kot sem že zapisal, z Majo, takrat, ko sem v Mariboru služil vojaški rok. In imela sva majceno Tinkaro. Majceno, nekaj mesecev staro bitjece. Maja je ostala sama z njo v Ljubljani. In sta me hodili obiskovat. V Maribor. Tu pa tam so me celo spustili iz kasarne, pa ne prav pogosto. Spomnim se zelo neprijetne prigode, ko je Maja prišla s Tinkaro iz Ljubljane, meni je bil obljubljen »izlaz«, ko pa sta se moji cvetki pojavili na »kapiji«, se je nekemu mlademu (mlajšemu od mene) podporočniku »digao …« in sem ostal za žičnato ograjo kasarne. Skozi njo, skozi to žičnato ograjo, sem potem lahko držal Tinkarco za njene drobcene prstke in sem se zaklel, da bom nekega lepega dne osvobodil Slovenijo. Še enkrat.

Partljičevski objem

V časih mojega služenja vojaškega roka mi je Tone Partljič (z ženo Milko) omogočil, da smo se, mlada družinica, lahko namestili v njegovem stanovanju. Prišel je k meni, na neki vaji je bilo, pa me po partljičevsko objel in mi je, s samo njemu lastno vehemenco, rekel: »Čuj, mali, če boš potreboval stanovanje – ga imaš. Jaz ti ga dam, kadar hočeš! Resno!« In je držal dano mi besedo in jaz sem izkoristil ponujeno in bilo nam je, Maji, Tinkarci in meni – lepo. Ne vem, ali bom kdaj lahko poplačal to Tonetovo (in Milkino) človeško uslugo. Najbrž ne.

Tone je bil potem, veliko pozneje, tudi moj ravnatelj v ljubljanski Drami. Dobro sva se razumela in bil je uspešen ravnatelj (ali umetniški vodja, ne vem natanko). No, tudi zdaj sem ga z veseljem gledal, na TV-zaslonu, kako prejema Ježkovo nagrado in je še vedno hudomušno razposajen in igriv in nagajiv in preprost. Tako preprost, da zna to preprostost in srčno iskrivost preliti tudi na publiko. To je dokazal tudi dan pozneje, ko sem ga spet gledal po televiziji, kako je, kot predsednik Sveta Borštnikovega srečanja, najpomembnejšega slovenskega vsakoletnega gledališkega dogodka, spregovoril zbranim gledalkam in gledalcem na zaključni slovesnosti. Žuboreč studenec sprotnih, iskrivih domislic, prežetih s čisto ljubeznijo do vsega, kar je gledališko, in z velikim vedenjem in neizmerljivimi življenjskimi izkušnjami. Mala govorniška bravura. Etuda za študente vseh smeri vsake univerze na tem našem malem svetu.

Tone, želim ti ravno prav razburkano ustvarjalno morje. Da boš morebiti še kaj ščukastega skup spravil v naslednjih letih. Natančno tako, kot znaš in zmoreš samo ti.