Jernej v zadregi zaradi primerjav s hollywoodskim zvezdnikom

Ptujski plesalec Jernej Brenholc, ki v oddaji Zvezde plešejo po plesnem parketu vrti igralko Urško Vučak Markež, je na las podoben hollywoodskemu zvezdniku Matthewu McConaugheyju. Podobnost med njima je bila še posebno očitna v zadnji oddaji, ko je imel Jernej nekoliko drugače oblikovano brado kot sicer. A tega očitno nismo opazili le mi, saj nam je priznal, da so ga s priljubljenim igralcem primerjali že večkrat. »Glede na to, da gre za vrhunskega igralca in po mnenju mnogih tudi čednega moškega, mi to seveda laska. A hkrati me spravlja malce v zadrego, ker jaz o sebi nimam ravno takšnega mnenja,« je sramežljivo pripomnil Jernej.

