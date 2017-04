Jernej Damjan: Tajska je naš drugi dom!

Minulo leto je bilo za smučarskega skakalca Jerneja Damjana zelo stresno, preglavice so mu namreč povzročale poškodbe in operacija kolena. Kljub nevšečnostim pa je premagal vse ovire, se vrnil na skakalnice ter sezono zaključil brez večjih težav. Na zasluženi enomesečni dopust se je Jernej z ženo Tayo in hčerkico Niki odpravil na največji tajski otok Phuket, kjer uživajo že dva tedna. Tajska je simpatični družinici še posebej pri srcu, Jernej pravi, da jo obožujejo in je njihov drugi dom. Damjanovi so med vragolijami v bazenu, poležavanjem na plaži in raziskovanjem rajskega otoka našli čas tudi za praznovanje tajskega novega leta. »Vsako leto uživamo v tem. Špricanje z vodo povsod,« pravi Taya, ki je odprla sezono ogromnih napihljivih labodov, ki jih zvezdniki obožujejo.

