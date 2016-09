Jerica Zupan: Prejšnji teden sem jokala

Radijska voditeljica in novinarka na Planet TV Jerica Zupan je znan obraz in glas iz domačih medijev. Jezična jerica je prepoznavna tudi po tem, da si svetle lase zadnje čase rada pobarva roza, modro ali zeleno. Gledalci jo lahko trenutno vidijo in slišijo kot komentatorko v oddaji Brez cenzure na Planet TV. Izziv je sprejela z navdušenjem, saj je velika ljubiteljica resničnostnih šovov. V novi vlogi se je odlično znašla, čeprav priznava, da v resnici ni opravljivka.

Kako se začne vaše jutro?

Z Jeanom in Sebatom na radiu Antena, vsako jutro od šestih do desetih. Bolje kot kava. Priporočam.

O čem govori zadnji SMS, ki ste ga dobili?

Sporočilo je bilo od prijateljice Ive, ki mi je poslala fotografijo, kako komentiram v oddaji Brez cenzure.

O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

O tem, kam bi šla januarja na dopust.

Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Jokala sem prejšnji teden, na radiu. Ampak od smeha.

Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?

Tudi. Zelo čustvena sem. Nesrečna ljubezen zelo boli, ampak laže je, če sprostiš bolečino. Če je kdo slabe volje, ni sramotno jokati. Pravzaprav jok močno priporočam.

Koliko časa je trajala vaša najkrajša zveza in zakaj je bilo tako?

V srednji šoli sem imela fanta tri mesece, vendar sva bila bolj prijateljska, zato sva se razšla in ostala prijatelja.

Kaj vas najbolj pritegne pri nasprotnem spolu?

Pritegnejo me simpatičnost, smisel za humor in seveda partnerjeva inteligent-nost.

Kateri trač na vaš račun vas je nazad-nje nasmejal?

Verjetno sem preveč zaposlena, da bi se ukvarjala s trači o sebi ali jih preprosto ignoriram. Ne spomnim se nobenega rumenega trača.

Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?

Prejšnji teden, pogovarjali smo se o prihajajočih zabavah, rojstnih dnevih in o moji barvi las.

Kaj si že od nekdaj želite narediti, a si ne upate?

Bungee jumping. Včasih nisem bila prestrašena, zdaj pa močno dvomim, da bi se kar vrgla dol.

Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?

Darilo za rojstni dan za fanta. Kupila sem mu izpit za voditelja čolna.

Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?

Mislim, da ne bi spremenila ničesar. Čeprav življenje ni popolno, se prav zato na napakah veliko naučimo in smo zaradi tega takšni, kot smo. Vse se zgodi z namenom.

Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?

Uf, kljekati pa res ne znam. No, to. Da bom na stara leta imela kaj početi.

Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Najdrznejša, najboljša ter najbolj pravilna stvar je bila, da sem se odločila, da bom delala za Planet TV.

Katera je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?

Tiste neprijetne situacije, ki so zares neprijetne, sem že zdavnaj izbrisala iz glave in se spominjam samo zabavnih. Ena zabavna neprijetna situacija pa se je zgodila pred leti, ko sem za službeno zabavo obula zelo visoke petke (črne, z neti in res zelo visoke) in se pred vsemi sodelavci osramotila, ker sem dvakrat zaporedoma padla. Si lahko predstavljate, kako so se zabavali sodelavci?! Najprej mi je bilo neprijetno, nerodno, potem pa sem se začela še sama zabavati in se šaliti. Sem pač padla, vsaj hoditi sem znala v njih (smeh).

Kateri spomin na otroške dni vam je najljubši?

Veljala sem za najglasnejšo na vasi, vsak dan sem hodila k sosedom na obiske, neka soseda pa je imela mačke. Obožujem živali in enkrat sem brez vednosti sosede Cvetke vstopila v njeno hišo in crkljala mlade mucke. Soseda ni vedela, da sem tam, šla je na obisk in me zaklenila. Ni mi bilo hudega, mojo mamo pa je skrbelo.

Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?

Pred petimi leti. To je čisto drug svet. Priporočam. Je pa res, da je najbolj fino na svetu, ko prideš domov in te mami pričaka z govejo župco. Neprecenljivo.