Si jedla sir?

Najbolj legendarni prepir zaradi hrane še vedno ostaja »si jedla sir?« iz šova Big Brother slavnih iz leta 2010, ko Sandra Auer ni mogla sprejeti, da je Ines Juranovič z luksuznim proračunom kupila tudi salamo. A ni šlo za lakoto, Ines se je kot nekadilki zdelo, da če si kadilci iz proračuna lahko privoščijo cigarete, si lahko ona salamo. To je tako razjezilo Sandro, da je prepir med njima, v katerega sta vpletli tudi sotekmovalce, trajal od zgodnjega popoldneva do druge ure ponoči. Vmes sta si očitali, katera je v šovu že kaj vse pojedla, za Sandro pa je bil očitno ključen kos sira. Dogajanje tistega dne je gledalce tako pritegnilo, da se je v hipu razraslo v spletno senzacijo s posebno facebook stranjo in skladbo, kupiti pa je bilo mogoče kupiti tudi majice z napisom »si jedla sir?«.

Mačjo hrano ljudem

Do razburjenja glede hrane je prišlo letos spomladi tudi v šovu Bilo je nekoč. Hrano in druge dobrine so si kupovali z goldinarji, katerih prav na pretek ni bilo, zato je bil pogled na krožnike pogosto zelo enoličen. A za popestritev jedilnika, vsaj za Saro, Adisa in Gvida, so poskrbeli ustvarjalci šova, ki so jim za borbo v forumu pripravili kulinarični izziv. Za zmago v forumu so morali pojesti hrano s treh krožnikov, na katerih so bili feferoni, mačja hrana in ličinke. Medtem ko se Adis kulinaričnih specialitet kaj dosti ni dotikal, se je Sara trudila in dejala, je skoraj bruhala, ko ji je ličinka počila med zobmi, a Gvido je za zmago v forumu pojedel vse. Da so morali jesti takšno hrano, je razburilo tekmovalce in tudi mnoge gledalce. Ali se je bilo res nujno za potrebe šova ustvarjalcem spustiti na tak nivo?

Jedli so, kot da bo konec sveta

Trenutno spremljamo tretjo sezono šova Kmetija: Nov začetek in, kot se rad »pohvali« tekmovalec prve sezone in komentator oddaj Brez cenzure Denis Toplak, je bilo prav prvo sezono hrane najmanj. A takrat so bili tekmovalci pogosto krivi sami. Že na začetku šova so izkopali in pojedli skoraj ves krompir, ki so ga imeli na vrtu, in mentorico je upravičeno zaskrbelo, kako bodo na posestvu preživeli še sto dni. »Gledate pol metra pred nosom in delate z vrtom, kot da je jutri konec sveta,« jih je nahrulila. Nagrade tisti teden ni bilo, tekmovalci pa so odgovornost za to naprtili takratnemu glavi družine Denisu.

Glede na to, da v tokratni sezoni tekmovalci še opravili niti ene tedenske naloge, tudi nagrade še ni bilo, ravno obratno, zaradi tega jih je doletela kazen in odpeljali so jim vse živali s kmetije. Če do zdaj niso razmišljali o tem, pa se jim seveda to pozna predvsem na krožnikih. Že tako nimajo prav dosti hrane, ostali pa so še brez mleka in jajc. Senad je situacijo komentiral: »Zdaj imamo samo koruzo in ogromno vode. Tako da vode ne bo zmanjkalo.«

Spor zaradi ukradenega koščka kokosa

Še bolj ekstremne razmere glede hrane imajo tekmovalci v šovu Survivor. Že majhne ulovljene ribice ali rakovice se zelo razveselijo. Gledalcu je z naslonjača prav bizarno opazovati, kako si tekmovalci med seboj delijo za dlan veliko rakovico in ob mikroskopsko velikem koščku hrane celo uživajo. Nekateri si postrežejo tudi z debelo ličinko, če jo le najdejo. Seveda pa prepiri zaradi tega niso daleč. Ko so delili banano in kokos, je košček kokosa skrivnostno izginil in med tekmovalci se je vnel prepir.

Pomanjkanje hrane je najbolj občutila Brina, ki je morala zaradi podhranjenosti že obiskati zdravnika. Čeprav je izčrpana prosila tekmovalce, naj jo izglasujejo in pošljejo domov, je nato kar naenkrat oživela in si zaželela obstanka v šovu. Prav tako pomanjkanje hrane čutijo nekateri moški tekmovalci, predvsem tisti, ki so si moči za tekmovanje v šovu pred tem nabirali v fitnesu ob proteinski hrani. Te je pa zdaj bore malo in izklesana telesa vse bolj služijo le še za okras. A ni panike. Kot pravi Simona: »Saj bomo zdržali še trideset dni brez hrane!«

Skozi vsa leta resničnostnih šovov je torej opazno, da je hrana pogosto razlog, da naraste napetost med tekmovalci. Skoraj vedno takrat, ko je primanjkuje, a tudi takrat, ko je imajo v izobilju, saj je takrat na vrsti boj za štedilnik. Kdor se namreč za štedilnikom dobro znajde in pripravlja okusne obroke, ima manjšo možnost, da bo izločen. Kdor pa ga za štedilnikom polomi, naj se pazi.