To je zmagovalka Masterchefa

Končala se je druga sezona kulinaričnega šova Masterchef Slovenija. In prvič je zmagovalka postala ženska, in sicer Sara Rutar, 27-letna Primorka iz Izole. Domov odhaja bogatejša za 50 tisoč evrov. V finalu je premagala 21-letnega Elvisa Kudića iz Bohinjske Bistrice.

V prvem krogu sta morala tekmovalca pripraviti vrhunsko predjed. Sodniki so jima dali na voljo 60 minut in 10 sestavin. Oba tekmovalca sta izbrala lososa, a sta iz njega pripravila dve povsem različni jedi. Sara se je odločila za hladno predjed, lososov confit z mangovo omako in jabolčnim čantijem. A nesreča nikoli ne počiva in med pripravo lososa se je Sara zelo močno urezala . Sodniki so njeno jed ocenili s 26 točkami. Elvis je sodnike poskušal prepričati s toplo predjedjo. Postregel jim je s pečenim lososovim filejem, fregolo z gobicami in z grahovo kremo s svežo meto. Njegovo jed so ocenili s 24 točkami.

Drugi krog

V drugem krogu sta tekmovalca pripravljala glavno jed. Elvis se je odločil za pripravo srninega fileja. Zraven mesa je postregel teranovo omako, špinačni raviol s skuto in črnim česnom ter zelenjavni pire. Sodniki so bili enotnega mnenja, da je Elvisova jed videti naravnost čudovito, prav tako pa so bili zadovoljni tudi z okusi, zato so jo ocenili s kar 28 točkami. Tudi Sara se je odločila za pripravo rdečega mesa in izbrala goveje medaljončke ter jih postregla z gobovo omako, s pastinakovim pirejem in sotirano zelenjavo. Njena glavna jed sodnikov ni navdušila tako kot predjed, zato so jo ocenili s samo 20 točkami.

Končna odločitev

V zadnjem, tretjem krogu, so se finalistoma za spodbudo v kuhinji pridružili njuni domači. Njuna zadnja naloga je bila sladica po receptu Alme Rekić. Ko je že kazalo, da se bo sladica Elvisu povsem ponesrečila, mu je na pomoč priskočila Alma in mu povedala, da vse še ni izgubljeno. Na koncu mu je uspelo sestaviti sladico, ki pa je bila daleč od tega, kar so sodniki pričakovali. Sara se je v zadnjem krogu veliko bolje odrezala in njena sladica je bila resnično skorajda popolna. Bilo je dovolj za zmago in zmagovalka tretje sezone tekmovanja Masterchef Slovenija postala 27-letna Sara Rutar iz Izole.