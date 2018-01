V medijih so se te dni pojavile govorice, da naj bi postavni radijec Denis Avdić moral pomoč poiskati na urgenci in da so sumili celo na infarkt. Na radijski postaji Radio 1 so objavili njegov odziv.

»Hvala za skrb. Novica je stara leto in pol, mi smo na dopustu in pridemo nazaj 15. januarja,« je poslušalce potolažil svetlolasi voditelj.