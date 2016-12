Je talentki Tari laž odnesla finale?

Talentka Tara je 28-letna mamica dveh sinov, psihoterapevtka, pevka v zasedbi Perpetuum Jazzile in ustanoviteljica Čustvene priprave na porod. Foto: mediaspeed.net

V zadnji polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent se je predstavila tudi pevka Tara Heningman, ki si je na avdiciji polfinale pripela s suverenim nastopom. Po nastopu je požela val navdušenja, a vseeno ostala brez finala. Po njenem nastopu je namreč Ana Klašnja dejala: »Tara, ti si dokaz, da je vse mogoče, si zasijala, zablestela, v tvojem glasu je bila taka odločnost, to je bilo noro.« Branko Čakarmiš pa je zaključil, da je Tara dokazala, da v življenju res nikoli ni prepozno za uresničitev sanj.

Pevka ima zanimivo življenjsko zgodbo. Osemindvajsetletna mamica dveh sinov, psihoterapevtka, pevka v zasedbi Perpetuum Jazzile in ustanoviteljica Čustvene priprave na porod je namreč, po njenih besedah, imela ogromno tremo pred nastopanjem, zato je kar 10 let skrivala svoj talent. Zelo redkim je zapela, pa še to z ogromno sramu.

Zgodba jih ni prepričala

A komentatorji družabnih omrežij se s tem nikakor niso strinjali. Njihovi zapisi dajo slutiti, da jo je morda prav njena 'zgodba' stala mesto v finalu. »Kakšna trema? Ona poje pri Perpetuum Jazzile, to je šolan glas,« se je glasil eden izmed zapisov. »Prej mi je bila všeč, a laž ima kratke noge. Kaj laže, da jo je sram, da ne nastopa, da ni naučena? Mah ... « je bil ogorčen še en komentator. »Odlično poje. Samo ne razumem 'fore' s tremo, če poje pri Perpetuum Jazzile,« pa je dodal še eden od komentatorjev.