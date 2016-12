Je slovenskega voditelja ujela golega?

Priljubljeni radijski voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori se je med smučanjem v Kreischbergu odpravil v savno. »Po navadi grem, ko ni gneče, in se držim bolj zase. Tudi tokrat sem se. Po naključju pa je bilo prav na ta dan tam več žensk mojih let,« pravi.



Ni opazil, da bi mu kdo namenjal posebno pozornost niti ga nihče ni ogovarjal, ko je savno zapuščal, pa je k njemu pristopila ena od obiskovalk. »Brez hlač ste videti bolje kot z njimi, mi je rekla in dodala, da so me opazile v savni ter med prhanjem celo fotografirale,« zmajuje z glavo. Pevec si zdaj beli glavo s tem, ali je to, kar so mu povedale, res ali ne. »Vse se je zgodilo tako na hitro in nepričakovano, da sploh ne vem, ali je res ali pa gre za potegavščino. Upam, da za zadnje. Ne vem niti, kako je ženski ime in kdo je. Lahko le ugibam in upam, da se fotografija kje ne pojavi,« pravi.