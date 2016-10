Je to prihodnji zmagovalec Talentov?

Vse zbrane je z nastopom v nedeljski oddaji Slovenija ima talent osupnil 19-letni Luka Sešek, ki z očetom in mamo ob različnih priložnostih nastopa v tercetu. »Moje sanje so življenje, obdano s teatrom in z glasbo,« je povedal Luka.

Kdo je njegov oče, pa je razkril Lado, ki je komentiral: »Ko je bil manjši, je nastopal v oddaji As ti tut not padu, ker je njegov oče zelo znan radijski voditelj.«

Ko je Luka zapel Adelino uspešnice When we were young, je iz Marjetkinih ust ušlo »super«, Lado je med njegovim nastopom komentiral »dober je«, občinstvu pa se je naježila koža.

»Si eden najbolj ekspresivnih pevcev, kar sem jih videl na tem odru,« je dejal Lado po njegovem nastopu in dodal, da bi lahko bil prav on zmagovalec šova. Tudi Marjetka je bila navdušena nad njim, s komentarji nista skoparila niti Ana in Branko.