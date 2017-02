Je Pop TV res zavajal gledalce? Oglasil se je zgroženi tekmovalec

Pisali smo, da so si v nedeljo lahko gledalci na Pop TV ogledali premierno oddajo Hipnoza: dobra zabava z voditeljem Boštjanom Romih. Oddaja je dvignila nemalo prahu, saj je večino gledalcev, sodeč po odzivih na facebooku, priljubljena komercialna televizija speljala na led .

Medtem ko so se dejanjem, ki so jih opravljali hipnotizirani tekmovalci, mnogi do solz nasmejali, je še več takih, ki so prepričani, da je bilo vse zaigrano.

No, kmalu po objavi članka pa je v naše uredništvo poklical eden izmed tekmovalcev prve oddaje (ime hranimo v uredništvu, op. p.) in ves zgrožen povedal: »Joj, kaj vse pišejo tile gledalci. Bil sem tam in z gotovostjo trdim, da smo bili hipnotizirani. Če bi igrali, bi vsi zaslužili oskarja.«