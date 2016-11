To je po zmagi povedal Melanijin polbrat, s katerim se nista spoznala

Že dolgo ni več skrivnost, da ima Melania Trump, bodoča prva dama ZDA, polbrata. Gre za 51-letnega Denisa Cigelnjaka, sina Viktorja Knavsa. Novinarji Daily Maila so ga po zmagi Donalda Trumpa na predsedniških volitvah ujeli. »Vesele sem za njo. Vesel sem za vse v njeni družini. Nisem pa pričakoval, da se bo to zgodilo, nihče ni. A Američani so odločili,« je bil jasen.



Denis s partnerico. Foto: Planet TV

Že dolgo pred zmago je Denis ob razkritju, da je polbrat Melanie Trump, dejal, da bi šel z očetom in s sestrama na pijačo ali pico ...