»To je opomnik, da ne grem več nazaj«

Novinarka in radijka Jerica Zupan je velika ljubiteljica tetovaž. Njena peta, ki si jo je omislila pred kratkim, je pod spretnimi prsti mojstra Deana iz Laibach Inka nastajala kar sedem ur in pol. »Dejansko je hitro minilo, mogoče tudi zato, ker sem poslušala glasbo, da sem pozabila na bolečino. Spekter je bil velik – od Johnnyja Casha, skupin Queen, The Cure, Guns'n'Roses do Raiven, King Foo, Los Ventilos,« pravi Jerica, ki je po štirih urah začutila bolečino, a ta ni bila prehuda. Nova poslikava ponazarja njen pogled na svet danes, prebujanje, življenjski slog in odlično počutje, razkriva Jerica, ki se je po nekaj mesecih zdrave prehrane in telesne vadbe znebila odvečnih kilogramov. »Ta tetovaža je nekakšen opomnik zame, da ne grem več nazaj,« zaključuje.

