Je to najbolj osovražena kmetica letos? Tako jo pljuvajo

Udeleženka resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Lidija je gotovo ena izmed najbolj nepriljubljenih. Po objavi tragične zgodbe kmeta Marjana in njegove hčerke Lane so se gledalci šova s komentarji že lotili 50-letne Lidije, ki je ves čas nagovarjala in spodbujala Senada, naj gre v boj z Marjanom.

Kritizirajo jo tudi na strani na facebooku, ki je namenjena njenim navijačem v resničnostnem šovu. Očitajo ji, da si dela sramoto. »Nacionalist težke kategorije ... Ego tako visoko, da ko bo padel, se ne bo več pobral. Zaradi takih oseb me je sram, da si delim državo z njimi.«

In kakšno je mnenje naših bralcev o Lidiji?

Štefan: »Zaradi babje hudobije naj bog kaznuje rdečelasko… Ženske, dajte ji vetra, v kuhinjo je ne spustite.«

Olga: »Lidija brez srca, poglej, kaj si naredila, upam, da boš kmalu frčala ven.«

Antonija: »To je naredila hinavska Lidija.«

Krista: »Lidija bi morala prva izpasti. Ta ženska dela sam prepir.«

Vanja: »Kje je zdaj Lidija, ki je rekla, da mu bo pomagala? Saj je že doma, naj se zdaj oglasi in pomaga! Aja, ona je samo na jeziku močna ...«