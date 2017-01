To je Mariu Galuniču na RTV naredila direktorica

Na funkcijo začasnega odgovornega urednika Programa Plus je direktorica TV Slovenije postavila Maria Galuniča, sicer odgovornega urednika razvedrilnega programa, poroča pozareport.si.

Biziljeva naj bi se za to potezo odločila po tem, ko je Vanja Vardjan na tajnem glasovanju med zaposlenimi in sodelavci Programa Plus dobil glas več kot Rok Smolej, ki je sicer veljal za njenega favorita. A menda Biziljeva na položaj odgovornega urednika ne bo predlagala nobenega izmed njiju, ampak je raje razveljavila razpis.

Ko se je njena odločitev, da začasno na ta položaj postavi Galuniča, razvedela na TV Sloveniji, naj bi bil Vardjan besen.