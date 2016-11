Je bilo Ladovo tresenje male Plutove zrežirano? S Pop TV odgovarjajo

Po prvi polfinalni oddaji vseslovenskega šova Slovenija ima talent je odjeknilo! Ne toliko, da sta prva polfinalista postala pevec argentinskih korenin Isaac Palma in najstniška skupina The Plut Family , ampak dejstvo, da je med glasovanje Lado Bizovičar hotel gledalcem ponuditi vpogled v 'brutalno' življenje žiranta šova, kar pa ni šlo ravno po načrtih.

»Mama iz The Plut Family mi je pod nos molila majhnega otroka in prosila, naj jih pošljem v finale,« je v šali dejal med odločanjem žirije o drugem finalistu, odšel med občinstvo in prijel najmlajšo sestrico iz glasbene družine Plut, da bi gledalcem bolje orisal dogodek. Ko jo je narahlo stresel, je prestrašena malčica planila v jok .

Samo nekaj minut kasneje se je po spletnih omrežjih usul gnev na najbolj priljubljenega žiranta. Gledalci oz. komentatorji so si bili edini: Bizovičar je šel s svojim sicer priljubljenim, a ekscentričnim obnašanjem tokrat korak predaleč .

Je šel predaleč? Foto: voyo.si

Deklici bo nastop ostal v lepem spominu

Ula Podojsteršek, predstavnica za odnose z javnostjo pri Pro Plus, pa odgovarja glede omenjenega incidenta: »Prva polfinalna oddaja je bila predvajana v živo, zato tudi gledalcem ne moremo pokazati, kako so med oglasnimi bloku navijači Talentov skandirali in navijali za svoje favorite. Med njimi je bila tudi deklica, ki jo je v oddaji pokazal Lado. Ladova reakcija ni bila zrežirana, zato tudi kamere niso mogle ujeti, da se je deklica smejala in bila nad svojo vlogo v oddaji navdušena.«

Prepričani so, da bo malčici nastop v oddaji ostal v lepem spominu. Morda pa stvari le niso tako hude, kot so se zdele na prvi pogled ...