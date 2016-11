Jasna in Špela, seks bombi v narodnih nošah

Vse je bilo tako, kot je treba: brezhibne pričeske, popoln make up in sproščeno vzdušje. Foto: Marko Vavpotič

Voditeljice resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek Jasne Kuljaj in pevke ter voditeljice oddaje Brez cenzure Špele Grošelj smo vajeni v zapeljivih oblačilih, ki razkrivajo njune obline, ob katerih se marsikateremu moškemu pocedijo sline. Zato je pogled na lepotički v narodnih nošah toliko bolj nenavaden, a kljub temu prijeten. Jasna in Špela sta si namreč narodni noši nadeli za snemanje videospota za pesem Trije petelini, ki sta jo napisala Zdenko Cotič - Coto in Jan Plestenjak. Jasna in Špela sta se z Ljubico Špurej Jazbinšek iz ansambla Zaka' pa ne glasovno odlično ujeli, ob tem pa pošalili na svoj račun. »Končno v opravah, ki naju poosebljata,« je pripomnila Jasna, mi pa se moramo strinjati, da sta dekleti v ljudskih oblačilih videti enako odlično in mično kot v seksi kreacijah, v katerih se pojavljata na malih zaslonih.

