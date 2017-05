Jasna Kuljaj za volanom: Vsi njeni traktorji

Simpatična voditeljica Jasna Kuljaj se dobro znajde med kmeti, kar je dokazala v zadnji sezoni šova Kmetija: Nov začetek. Dobro pa se odreže tudi za volanom traktorja. Njena fotografija na rdečem jeklenem lepotcu je namreč vzbudila nemalo pozornosti. »Pravzaprav gre za 'porihtan' traktor mojega starega ata na Dolenjskem, na katerega sem skočila samo zaradi fotografije. Takšno zverino namreč težko upravljaš v japonkah, pa tudi prepovedano je,« nas pouči Jasna, ki prizna, da je v preteklosti vozila že hujše zverine. »V prvi oddaji Kmetija: Nov začetek sem tekmovalce naložila na prikolico in jih s traktorjem popeljala do njihovega novega prebivališča. Tisto je bil zalogaj, saj je šlo za 'težkokategornika', kot jim jaz pravim, z vso težo sem se morala postaviti na zavoro,« se spominja zanimive izkušnje. S traktorji ima opravka predvsem poleti, ko povezuje številne občinske praznike in povorke. »Na marsikaterem dogodku so me na traktorju pripeljali na sceno, ko pa sem nekoč komentirala neki 'traktor šov', me je navihani traktorist ugrabil in odpeljal neznano kam. Prireditev je bila eno uro brez voditeljice,« nam je v smehu še zaupala Jasna.

