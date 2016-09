Jasna Kuljaj prvi dan pod hudim stresom

Ustvarjalci šova Kmetija: Nov začetek niso grozili v prazno. Začel se je namreč neusmiljen boj za preživetje in petdeset tisočakov, kako naporno zna biti življenje na podeželju, pa je na lastni koži izkusila tudi voditeljica Jasna Kuljaj, ki je pogumno sedla za volan traktorja. To je bila zanjo prva tovrstna izkušnja, in ker je morala v prikolici voziti tekmovalce in jih odpeljati na točno določeno lokacijo, je bilo vse skupaj še toliko bolj naporno. Prepričana je bila namreč, da bo vožnja lažja, a je pozneje ugotovila, da mora zavirati s celim telesom. Za snemanje kadra je imela samo eno možnost, saj je moral prizor delovati pristno. Izkazalo se je, da je bil njen strah odveč, saj je traktor vozila kot prava profesionalka, ob tem pa je povedala, da je bil to eden najbolj stresnih trenutkov v njeni karieri.

