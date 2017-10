Jasna Kuljaj postavljena pred velik izziv

V ljubljanskem Tivoliju se je v četrtek odvijalo tekmovanje v najhitrejši menjavi pnevmatik, ki ga je vodila Jasna Kuljaj. Tudi sama se je preizkusila v tem opravilu, ki je stereotipno rezervirano le za moške. »Prvič v življenju sem videla dvigalko, za katero do tistega trenutka sploh nisem vedela, da obstaja. Avto je namreč treba privzdigniti, da lahko zamenjaš gumo. Potem pa je tu seveda naslednji korak, odvijanje vijakov, da gumo snameš, jo zamenjaš, vijake priviješ nazaj z nekakšnim ključem in z dvigalko spustiš avto nazaj na tla. Seveda mi je dvigalko nastavil že prijazni gospod Boris, tako da čisto prepričana nisem, ali bi v resnici znala sama speljati projekt menjave gume od začetka do konca, a napredovala sem vsekakor,« nam je izkušnjo opisala Jasna in dodala, da ji zdaj preostaneta še dva izziva. »Izuriti se v prvi pomoči, pa tudi na kakšen tečaj požarne varnosti bo treba. Mislim, da je to dolžnost vsakega državljana!«

