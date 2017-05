Jasna Kuljaj kupila stanovanje

Na Viktorjih je bodoča Štajerka blestela in žarela. Foto: Marko Pigac

Pregovora, da je povsod lepo, doma pa najlepše, se simpatična voditeljica Jasna Kuljaj rada drži. V zadnjih letih je bil njen dom na različnih koncih Slovenije – sama je zaprisežena Dolenjka, med vinograde in v svoj rojstni kraj se rada vrača, njen srčni izbranec Saša Lalović je Ljubljančan, Jasna pa je zaradi svojega dragega in njegove poklicne nogometne poti živela tudi v Murski Soboti. Medtem ko družinica živi ustaljeno življenje v prestolnici, smo izvedeli, da Jasna po novem postaja tudi Štajerka. Princesa narodno-zabavnih oddaj, kot ji pravijo nekateri, je namreč na Betnavi kupila stanovanje, ki ga bo dajala v najem, kar nam je tudi potrdila in dodala, da tega trenutno ne bo komentirala. Ne dvomimo, da se bo lepa voditeljica odlično znašla tudi med Štajerci!

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«