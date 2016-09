Jasna Kuljaj: Koliko stresa ... Tega ne privoščim nikomur!

Kako se začne vaše jutro?



S kavico. Tu ni razprave. Srednje sladka in s čim bolj mastnim mlekom.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



O oddaji Kmetija: Nov začetek, kaj pa drugega. (smeh)



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Ob smrti deklice Ariane nisem mogla ostati ravnodušna.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Redko. Ljubezni nikoli nisem dojemala pretirano usodno.



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca ali oboževalko, ki vam je povzročal/-a težave?



Vsi so prijetni. Nobenih težav.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Ni bil trač, bil je bolj novinarski lapsus. Napisali so, da bo šla moja Anastazija jeseni v prvi razred. V vrtec gre. (smeh)



O čem ste se nazadnje pogovarjali s prijatelji?



Šlo je za hitro seznanjanje z zadnjimi informacijami v naših življenjih, spoznanje, da se v enem samem mesecu lahko stvari postavijo na glavo, in tudi reševanje težav z moškimi. Ne mojih. (smeh)



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Z veseljem bi naredila nekaj adrenalinskega, recimo bungee jumping.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?



Živim skromno. Zares prav nič omembe vrednega.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, a bi se radi?



Kmetovanja. Mislim, da je samooskrba naša prihodnost, in treba bo pljuniti v roke in se usposobiti zanjo. Rada bi bila tudi sam svoj mojster. Da bi iz nekaj desk znala zbiti skupaj mizico ali stol. To se mi zdi res čudovito!



Kako pogosto se ukvarjate s športom?



Od nekdaj. V zgodnjih najstniških letih z atletiko, a ne preveč resno. Nato sem dolga leta občasno obiskovala aerobiko, pogosto sem hodila na Šmarno goro, zdaj pa najraje pretečem Rožnik, v slabem vremenu pa skočim na fitnes.



Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?



Pri devetnajstih letih sem šla na avdicijo na Radio Slovenija. Od takrat naprej se je življenje postavilo na glavo.



Katera je bila najbolj neprijetna situacija v življenju, v kateri ste se znašli?



Popravni izpit iz matematike v prvem letniku gimnazije. Koliko stresa... Inštrukcije, test, strah... Tega ne privoščim nikomur.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Imela sem srečo, da so se odselili starši. Jaz pa sem zdaj nekakšen čuvaj njihovega stanovanja. (smeh)



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Marsičesa, kar morajo tekmovalci v sodobnih resničnostnih šovih. Mislim, da se morajo tudi producenti zavedati nekaterih meja in da za dober šov ni treba nikomur jesti črvov.

