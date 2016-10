Jasna Kuljaj je zapela kot Košir

Po uspehu pesmi En poljub in Kok' nam je luštn' sta se Jan Plestenjak in Zdenko Cotič - Coto ob večerji in kozarcu dobrega vina domislila nečesa povsem novega. Coto je poskrbel za glasbo, Jan za tekst, vokalov pa tokrat nista prepustila Modrijanom, temveč trem brhkim mladenkam Špeli Grošelj, Ljubici Špurej in Jasni Kuljaj, ki je zagotovo največje presenečenje tega projekta. Seveda v pozitivnem smislu, saj gledalci Jasno, voditeljico šova Kmetija: Nov začetek, obožujejo, mi pa ne dvomimo, da bodo z veseljem prisluhnili tudi njenemu petju. Jasna nam je zaupala, da se je povabilu z veseljem odzvala, saj ji je tako narekovala njena strelčevska narava. »Ker nisem pevka, se mi je odvalil velik kamen od srca, ko so mi predstavili mojo vlogo, ki ni klasično pevska, ampak nekoliko drugačna. Rekli so mi, naj svoj del pesmi izvedem kot Košir. Nisem vedela, ali imajo v mislih Jureta ali Franca,« v smehu pove Jasna, ki je naposled zapela v frančevskem stilu. Jasna nam je še zaupala, da je z Janom krasno sodelovati, saj je človek, ki dela s srcem. »Če mu kaj ni všeč, ne gre skozi, pa če se vsi okoli njega postavijo na glavo. V tem sva si precej podobna,« je še povedala Jasna.

