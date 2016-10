Jasmina Jamnik bi spet vodila TV Dnevnik

Usoda ene najbolj priljubljenih in prepoznavnih voditeljic na Televiziji Slovenija Jasmine Jamnik je še vedno negotova. Nadrejeni so jo umaknili s položaja voditeljice oddaje Tarča, saj naj bi zahtevala boljše delovne pogoje, pri urednici Jadranki Rebernik pa je naletela na gluha ušesa. Tarča je dobila pet novih voditeljev, po naših zadnjih informacijah naj bi se Jamnikova kot novinarka vrnila v notranjepolitično redakcijo. Na ponudbo menda še ni pristala, urednica dnevnoinformativnih oddaj Mojca Pašek Šetinc pa naj bi Jamnikovi, ki je trenutno na bolniškem dopustu, pošiljala elektronska sporočila, v katerih še nista dorekli, kaj bo dosedanja voditeljica Tarče počela v prihodnje. Po hodnikih nacionalke se govori, da naj bi Jamnikova predlagala, naj jo vrnejo na male zaslone, in sicer kot voditeljico Dnevnika, ki ga je vodila pred odhodom na porodniški dopust.

