Žena ljubljanskega župana Zorana Jankovića je že več kot dve desetletji vpeta v modni svet, saj ima v središču Ljubljane butik, poleg tega pa je stalna gostja modnih dogodkov, na katere jo spremlja snaha Ursula Gawish, srčna izbranka njenega starejšega sina Damijana, s katerim imata hčer Karolino. Dami sta si tudi na tem tednu mode radovedno ogledali kreacije, ki so ju navdušile, a bolj kot Jankovićeva lepa črnolasa snaha je tokrat v oči bodla županova žena. Za dogodek je namreč izbrala precej drzno bluzo, ki si je njene vrstnice zagotovo ne bi upale obleči. Jankovićeva Mija je pod njo pokazala črn modrček, v oprijetih usnjenih hlačah pa so do izraza prišle njene vitke noge. S tem je dokazala, da so lahko ženske tudi v šestem desetletju starosti izjemno modne. Mija nam je sicer pred časom priznala, da rada svetuje izbrankam svojih sinov, ko gre za modo, očitno pa se tudi sama zgleduje po svoji mladi snahi, ki v javnosti navdušuje z izjemnimi modnimi kosi in seksi oblinami.

