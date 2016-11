Janković na hitro opravil s Picijem in Perom

LJUBLJANA – Ljubljanska šaljivca Pici in Pero, Aleksandar Repić in Peter Martić, je v torek, 22. novembra, ljubljanski župan povabil na pogovor o prižigu lučk v prestolnici. Napovedala sta namreč, da želita letos namesto župana Zorana Jankovića ali pa vsaj ob njegovi prisotnosti prižgati praznične lučke v Ljubljani.

Luči prižgejo strokovnjaki

Iz kabineta župana sta se Pici in Pero javila v živo, nato pa besedo prepustila Jankoviću. Razložil je, da bo tako kot vsako leto z najmlajšimi samo odšteval do prižiga. Luči namreč prižgejo strokovnjaki na mestu, ki je za to odrejeno. »Dober dan, dobrodošli! Pridite na prižig lučk. Lučke prižigamo kot vsako leto z najmlajšimi, z zborom. Prisotna pa bosta nekje v bližini, tako da bomo pogledali potem, kaj sta od lučk posnela onadva,« je povedal in se ju tako zelo na hitro znebil.