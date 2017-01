Jani Mali: mojster pričesk in potice

Ni skrivnost, da ima frizer Jani Mali že od rane mladosti čudežne roke in oko za oblikovanje najrazličnejših pričesk, a nasmejani Ljubljančan tudi izvrstno kuha. Še posebno blesti v peki izvrstnih potic, s katerimi razveseljuje najbližje. »Del prazničnega vzdušja je, da doma diši po sveže pečeni potici,« je prepričan Jani, ki ga po praznikih v zgodnjem popoldnevu po prihodu iz salona ujamem ravno med kuhanjem kosila. »Potico pečem ob božiču in veliki noči,« pojas-ni. Prvo je spekel pred 25 leti. »Stranka mi je v salon prinesla domačo potico, ki me je tako navdušila, da sem si rekel, da jo moram poskusiti speči tudi sam. Od takrat jo pečem vsako leto,« se spominja. Uspela mu je že v prvo, z leti jo je izboljševal, spreminjal in prilagajal sodobnemu načinu prehranjevanja in družinskemu okusu. »Sedaj, ko smo bolj osveščeni in se zdravo prehranjujemo, jo pečem skoraj brez sladkorja, uporab- ljam brezglutensko moko, pravi kakav in ghee maslo,« našteje svoje sestavine. Najraje ima orehovo s čokolado, to speče vedno, sledi ji mandljeva, ta božič pa je na željo hčerke Ume naredil tudi kokosovo. »V družini jo pečem le jaz, za sprostitev in v veselje mi je, da mi vedno uspe in me potem domači hvalijo,« pove šaljivo v smehu. »Je pa vsako leto manj pojemo in jo tako podarim tašči, očetu in bratu Sašotu,« še pojasni. Drugega peciva ne peče, zelo rad pa kuha. »Vsi radi dobro jemo, z ženo Ano vsak dan kuhava, včasih tudi enajstletna Uma, sin Rem (8 let) pa mi je na primer pri potici zmlel vse domače orehe,« pove. Pri Malijevih sicer jejo vse, zadnja leta pa so pozorni na ekološko pridelavo tako mesa kot zelenjave, radi pa imajo tudi ribe. Vse to Jani kupuje sproti na ljubljanski tržnici, običajno dvakrat tedensko.



In še novoletno voščilo Janija Malija: »Želim, da bi bili vsi zdravi, srečni, zaljub- ljeni in da bi imeli vsi lepe pričeske.«

