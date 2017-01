Jani Božič uresničil svoje sanje, v Londonu fotografira zvezdnike

Jani Božič je v Sloveniji dvajset let delal kot fotoreporter, bil je eden najuspešnejših in najprodornejših paparacev v Sloveniji, a se je pred dobrimi tremi leti preselil v London. Tam je konkurenca neusmiljena, a kljub temu mu je pred kratkim uspelo uresničiti sanje. Zdaj je ponosen lastnik fotografske agencije Wolfsnaps. »Wolfsnaps ni paparaco agencija, temveč povsem resna ustanova, ki ima svoj fotografski studio in galerijo v središču Londona. Imeli bomo tudi fotografsko šolo, v kateri bodo predavali uveljavljeni fotografi z vsega sveta. Wolfsnaps je tako mednarodna fotografska agencija, ki ima fotoreporterje po vsem svetu,« ponosno pove Jani, ki se, odkar se je preselil v Veliko Britanijo, podpisuje z Ian Bozic. V Londonu, ki je navsezadnje prestolnica tega posla, je konkurenca neusmiljena. »Toda če si priden, vztrajen in discipliniran, se trud hitro obrestuje. Na začetku mi ni preostalo drugega, kot da se povežem z uveljavljenimi fotoagencijami, toda kmalu sem videl, da iz tega ne bo nič, saj zaslužek ni bil kaj prida,« pravi Jani.



William in Kate sta do fotografov prijazna



Kar dolgo je razmišljal pri odgovoru na vprašanje, na katero fotografijo v karieri je najbolj ponosen. »Raje bi rekel, da sem ponosen na svoje delo, ki me je pripeljalo do sem. Zdaj imam priložnost s svojim znanjem in neprecenljivimi medijskimi izkušnjami pomagati tistim, ki se želijo uveljaviti v svetu in nekega dne postati svetovno znan fotograf ali fotografinja.« Pravi, da je poseben občutek, ko v objektiv ujame znane osebnosti. Še posebej to velja za člane kraljeve družine. »Takrat veljajo pravila in protokol. Preden se kdorkoli od kraljeve družine pojavi na dogodku, je vsaka podrobnost urejena do potankosti. Princ William in princesa Kate sta ne glede na svoj status izjemno prijazna do vseh, enako tudi ostali člani kraljeve družine.« Pravi, da te, ko prvič v živo zagledaš zvezdnika in začneš pritiskati na sprožilec, prevzame val adrenalina, sčasoma pa to postane rutina in se bolj osredotočiš na posnetek. Pred njegovim objektivom so se tako od blizu znašli tudi že na primer Kanye West in Kim Kardashian, Lady Gaga, Rihanna, Jennifer Aniston, Tom Hanks, Tom Cruise, Justin Timberlake, Nicole Scherzinger in Jason Derulo. Njegov posel ne pozna urnika, a ga opravlja z dušo in srcem ter dodaja, da je v Sloveniji delo fotografa zelo podcenjeno in premalo plačano. V Veliki Britaniji je sicer ta posel veliko garanje, a je tudi primerno pošteno plačano in cenjeno.

