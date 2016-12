Janez Furman: Hvala bogu za telefone

Zanima me, ali se ljudje čedalje bolj obračajo k Bogu, in Janez po kratkem premisleku reče: »So obdobja, ko se mogoče bolj obrnejo k Bogu. To je recimo ob bolezni, kakšnih preizkušnjah, smrti partnerja … Takrat se po navadi bolj usmerja v cerkev.« Tudi adventni čas, v katerega smo vstopili, ima svoj namen. »Priporočamo, da ko se naredi adventni venec, naj se ljudje ob njem zberejo, se pogovarjajo, zapojejo, tudi kaj zmolijo. Predvsem pa, da se ne bi čisto prepustili kalupom potrošništva. Saj ne moreš vsega pojesti, kar se nakupi. Po drugi strani pa je strahotno veliko zavržene hrane.« Vse se prehitro odvija, ugotavlja, že po tretjem novembru se začenja božična mrzlica. »Nimaš več pravega občutka, pričakovanja.« Pravi še: »Božič bi moral biti predvsem praznik miru, da se družina takrat med sabo poveže. Vse tiste vrednote, ki povezujejo, naj bi prišle še bolj do izraza. Takrat naj bi otroci pokazali hvaležnost do staršev, starši do otrok, žena do moža, mož do žene … Naj jo objame, naj oče pove, da je ponosen na svoje otroke, da jih ima rad …« In kako on praznuje? »Jaz pravzaprav nimam praznovanja, moj praznik je, da drugim omogočam, da lahko praznujejo.« Letos bo imel kar tri polnočnice, saj deluje kar v treh župnijah: Zidani Most, Loka pri Zidanem Mostu in Razbor. »Duhovnikov ni. Imamo veliko pomanjkanje duhovnikov. Drugo leto sploh ni nobene nove maše.« Povprašam, ali je tako tudi zaradi celibata. »Ne bi rekel da zaradi celibata, ker tile fantje, ki se zdaj odločajo, so pravzaprav že živeli v neki skupnosti, druge fakultete naredili in se pozneje posvetili duhovništvu. Marsikateri se je razšel z dekletom in se potem odločil za duhovniško pot.« Janez tudi pravi: »Če imaš družino, se ji moraš res posvetiti.«



Psihoanalitik



Ko naročiva čaj, mi zaupa svojo duhovniško pot. »Jaz nisem imel pretresljivih dogodkov v življenju. Bili smo velika družina, mežnarji, zvonil sem, pri maši sem bil skoraj vsak dan, doma smo vsak dan molili, tako da ni bilo težav.« O tem, katera vera je pomembna, pa pove: »Jaz imam vero v Boga. Človek je šibek, človek se ne more popolnoma zanesti na sočloveka, ker je pomanjkljiv, ljudje so drug drugemu skrivnost. Pomembno je predvsem, da sprejmeš sebe. Kar pa ni tako preprosto. Tudi če si duhovnik.« Doda še: »Da sprejemaš zmogljivosti, ki jih imaš. Bog včasih izbere nekoga zelo nadarjenega na katerem področju. Lahko si recimo vrhunski virtuoz, lahko imaš glas kot Pavarotti, lahko imaš dar za delo z mladimi. Lahko pa da včasih nimaš posebnih talentov. Tukaj Bog izbira po svoje.« In za kaj je nadarjen on? »Nikoli se nisem imel za talentiranega. Še danes nisem odkril, kakšno nadarjenost naj bi imel. Še zmeraj tuhtam. Razen tega, da včasih nekoga takoj preučim, da točno vem, kaj misli, da točno vem, kakšno breme nosi. Na trenutke imam takšne prebliske.« Psihoanalitik torej, pripomnim. »To pa. To sem zdaj prvič povedal, nikoli nisem o tem govoril.« Tudi zaradi strasti do branja mu je blizu človeška duša. »Berem pravzaprav take knjige, ki vključujejo psihologijo. Drugače pa, če hoče človek poznati psihologijo, mora brati pesnike. V pesmih je psihologija, v njih odkriješ psihološke prvine človeka,« in nakaže s prstom. »Od slovenskih pesnikov rad berem Gregorčiča, Prešerna, Kocbeka, drugače pa mi je zelo všeč ženski genij Kristina Šuler.« Pri duhovniškem poklicu je vsekakor pomembna psihologija. »Dobro je za spovednico in za mejne situacije. Imel sem primer, ko je nekdo mislil na samomor. Ali če se nekdo ne zna odločiti.«



Ljudje premalo delajo na zvezi



Poglaviten problem so danes partnerski odnosi. »Partnerstvo je velika odgovornost do sočloveka. Recimo, da ga človek spoštuje, ga ima rad, da ne išče sebe. Nimaš partnerja zato, da zadovoljuješ sebe. Moraš potrpeti in znati odpuščati.« Hkrati doda: »Ogromno je treba investirati, delati. Za vezo je treba nekaj narediti, graditi.« Opaža tudi, da: »Partnerja, ki imata otroke, včasih prek njih komunicirata, vodita življenje. Ko otroci gredo, pa sta sama. Takrat ali prideta v krizo ali spet najdeta čas drug za drugega in se povežeta. Vsa tista hrepenenja in čustva, ki so ju privedla skupaj, lahko spet nadaljujeta. Lahko se pa zgodi, da se izjalovi.« Janez pravi, da ljudje premalo delajo na zvezi. »Kaj vse je sposoben moški narediti, da žensko osvoji, 80 odstotkov misli ima tam. Ko pride do resne zveze, pa nima časa. Koliko moških pa je danes zmožnih, če imajo tedensko redni krožek, da bi se odpovedali in rekli, da jih ne bo, ker imajo bolno ženo in morajo poskrbeti za otroke? Ali da bi se odpovedali alkoholu, ker imajo doma ženo in otroke, ki jih pričakujejo?« Ko srkava čaj, pove: »Recimo formula 1. Vsi radi gledamo, ampak da moški zaradi tega nima časa?! Tiste tri ure ima čas za gledanje tuljenja mašin, nima pa časa vprašati otroke. Zato pravim, da so sodobni očetje v veliki krizi, se ne znajdejo. Ženske se znate dokaj dobro organizirati.« Ugotavlja, da čas ni naklonjen zakonskemu življenju. »Gre za neko moč, silo, da se zakon obdrži.« Ob tem doda še: »Zdravnik je vse dneve v službi, politik tudi, gospodarstvenik je več s svojo tajnico kot z ženo in otrokom. Zato je zadevo treba dobro organizirati.« Ni prisotna samo gospodarska kriza. »Družine so v krizi, moški so v krizi, odnosi so v krizi … Včasih so se bojevali v vojnah za druge interese, zdaj je revež doma, pa se nekako ne znajde, predvsem s težavami, ki jih ima otrok, ne.«



Brez kuharice lahko, brez interneta pa ne



Nato se odpraviva do okrašene jelke in Janez obudi stare čase: »Oče je znal povedati zgodbe, kako je on to doživljal. Če je znal dati otroku dober nasvet, si je otrok to zapomnil za vse življenje. Bolj kot da bi kje prebral ali slišal na fakulteti.« Opaža tudi, da: »Otroci bolje poznajo starše in njihove napake kot pa starši otroke. Če ato luna nosi, da torej pride v puberteto in se v katero zagleda, to hčerka takoj odkrije.« Janez tudi meni, da je treba pohvaliti otroke. »Starši morajo pokazati, da so na svojega otroka ponosni. Ne da zdaj od njega preveč zahtevajo ali da se z njim bahajo. Otrok je lahko uspešen kjerkoli, poročen in ima družino, pa hodi domov na obisk: 'Stari, a boš ti že kdaj pohvalil, kar sem naredil?!' Še ko je sin star, čaka pohvalo očeta.« Ob tem doda: »Očetom vedno tudi razlagam, naj kdaj objamejo mamo, ženo, otroke, naj bodo veseli, da so skupaj. Tako pa si očetje več ne upajo pokazati čustev. In potem so polni konfliktov z otroki.« Zazvoni mu telefon. »Ves čas ga moram imeti zraven. Hvala bogu, da so mobilni telefoni in z njimi internet. Jaz sem lahko brez kuharice, ne morem pa biti brez interneta,« se nasmeji. »Pospravljam pa nič. Pospravim le toliko, kolikor je treba. Imam en krožnik za juho, en krožnik za prilogo in enega za solato. To sproti umijem. Če bi pa imel več posode, bi čakal, da bi vse umazal.« Pove mi, da ni denarja za gospodinjo. »Mi nimamo plače, mi živimo samo od darov vernikov.« Ob tem še pove: »Kriza je in to se vsepovsod pozna. Če ljudje nimajo službe, ne moreš pričakovati, da boš za neke investicije dobival.« Ko si ogledujeva jelko, ga vprašam, kaj si želi za božič. »Dobro vprašanje. Želim si, da bi se čim več mojih faranov srečalo z odrešenikom, da bi jih ta praznik osvetlil, spomnil na vrednote, ki so jih pozabili ali zanemarili. Da ne bo samo pehanje za službo, ambicijami, ampak da se je včasih dobro srečati s sočlovekom. In ne nazadnje, da bi v Cerkvi našli svoj prostor. Da bi začutili, da je božič zanje, da se je Kristus rodil tudi za njih.« Ob koncu ga vprašam še, kaj si želi samo zase: »Osebno si želim, da bi še bolj poglabljal svojo vero. Na tem je treba zmeraj delati.«

