Jan Plestenjak se poslavlja

V veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru je še pred začetkom gledališke sezone odrske deske zasedel karizmatični in nepopravljivi šarmer Jan Plestenjak. Štajerska publika, predvsem dekleta, je omenjeni koncert že nestrpno pričakovala vse od junija, ko je bil prvotno planiran, a odpovedan (vzrokov je bilo slišati več; od premajhnega zanimanja do klasičnega izgovora, češ da gre za tehnične težave) in prestavljen na jesenski čas. Pa vendar se je izplačalo. Jan je za polno dvorano zvestih poslušalcev in oboževalcev tokrat pripravil nepozaben koncert. Ob velikih uspešnicah je Mariboru zapel prav poseben repertoar svojih najlepših pesmi, vse skupaj pa začinil z romantičnim vzdušjem, kot ga zna pričarati samo on.

V elegantnem sivem suknjiču, ki mu je ta večer na prvi pogled dajal videz resnosti in umirjenosti, je na odru spet pokazal vso svojo energijo, ki ni pustila nikogar ravnodušnega in je marsikomu v dvorani dodobra napolnila baterije.

Prihaja čas brez natrpanega urnika in obveznosti.

Koncert je bil poseben tudi zato, ker se je Jan v štajerski prestolnici poslovil od odrov in blišča žarometov. Vendar brez skrbi. Samo za eno leto. Kot smo že vajeni, se priljubljeni kodrolasi pevec vsake toliko časa umakne iz javnosti ter si vzame zasluženi odmor. Glasbenik, ki je po mami podedoval precej umetniškega duha, kreativnosti in nemira, pa zagotovo ne bo samo počival in lenaril. Čas brez natrpanega urnika in obveznosti bo izkoristil za nove navdihe, za poslušanje ljudi, novih zgodb življenja, in jih bo prej ali slej zapisal v nove rime in akorde, ki jih bomo poslušali že konec prihodnjega leta.