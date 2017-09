Jan Golja: Vsak dan znova se bojujem z izgorelostjo

Na malih zaslonih ga skoraj ni več, predlani si je izpolnil veliko željo in postal kreativni producent. Še vedno je na Kranjčevi 26, v medijski hiši Pro Plus, lani ga je najbolj posrkala in navdušila akcija Štartaj, Slovenija. Zanimive zgodbe izbranih mladih podjetnikov napoveduje tudi za letos. Te dni je povsem v ognju tudi zaradi knjige, ki jo končuje in pošilja v tiskarno.

Ljudje so mu odpirali svoja srca

Junaki njegove knjige so povsem običajni ljudje, ki nosijo sila zanimive, za marsikoga navdihujoče zgodbe. Vključil je tudi nekaj znanih Slovencev, a le zato, ker imajo res močne zgodbe. »Deset let sem bil novinar, moja prednost je bila, da sem večinoma delal sam. Nisem imel ekipe, snemalca, bil sem v več kot tisoč dnevnih sobah ljudi, o katerih sem poročal. Ljudje so se mi vedno odprli, zgovoren sem, začutijo me,« se spominja, kako so se pogovarjali o vsem, ne le o temah, zaradi katerih je prišel. »Z menoj so delili osebne zgodbe, izkušnje, vesele in žalostne, strahove, jezo, marsikaj,« pove. Ko so se dobili s prijatelji, jim je velikokrat pripovedoval o teh ljudeh, kako imajo zanimiva življenja, kaj vse so doživeli. »Nekoč mi je zelo dober prijatelj rekel: 'Uh, ko bi bil jaz tako zanimiv,'« in sem tudi njemu povedal njegovo življenjsko zgodbo. Tako kot jo doživljam jaz, kaj občutim, ko pridem k njemu, kako ga vidim. Bil je osupel, od takrat drugače gleda nase,« pove. »Vse to mi ni dalo miru in pred letom in pol sem dobil preblisk – kaj če bi napisal knjigo Slovenci v dnevnih sobah. Eva (Gaiser, njegovo dekle, tudi producentka, op. p.) mi je dala glavno spodbudo. Rekla mi je: 'Če zna kdo to narediti na pravi način, z občutkom, si to ti. Ljudje ti verjamejo, po takšnih zgodbah te tudi poznajo.' Nato pa sva že delala načrt za knjigo, videl sem jo kot urednico. Med slišanimi sem izbral nekaj zgodb povsem neznanih ljudi, dodal pa tudi nekaj medijsko znanih oseb. Izbiral sem po moči sporočila, ne po imenih,« poudari.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«