Jagoda kot Ginger, Jurij pa Fred

Verjamem, da ima vsak od nas ples v sebi. Ob pravi glasbi, partnerju in seveda s pravim učiteljem lahko vsakdo v sebi odkrije plesalca,« pravi Jagoda Batagelj, ki skupaj s partnerjem Jurijem že več kot dvajset let predaja znanje vsem, ki se želijo prepustiti plesnim korakom. Ples je vsekakor najbolj naravna stvar na svetu, je prepričana Jagoda. »Še najina mala Iva Valentina se ob glasbi vedno začne pozibavati in migati z boki, pa je plesa ni nihče učil.« Jurij dodaja, da je ples pravzaprav lekcija za vse življenje. »Z njim se naučimo razumeti lastno telo, prav tako lahko izboljšamo partnerske odnose.«



Tudi letos sta oba že v polnem plesnem koraku. Ljudi učita plesati po vsem svetu, večkrat na vsak svojem koncu. Svetlolaska ta petek začenja delavnice družabnega plesa v Danceflooru v ljubljanskem BTC, Jurija pa v Londonu, kjer je trenutno, čakajo nove učne ure, na katerih se, kot pravi, vedno nauči kaj novega. »Na učnih urah čas preživljava z ljudmi, ki radi plešejo, in skupaj se zelo zabavamo. Oba učiva tekmovalce in tudi čiste začetnike, na vsakem izmed treningov pa se ne učimo le plesnih korakov, izmenjamo si tudi marsikateri življenjski nasvet,« pove Jurij. Jagoda ga dopolni, da se prav vsak par na delavnicah lahko nauči plesati kot prave zvezde. Zagotavljata, da se bodo naučili zavrteti v ritmih swinga in argentinskega tanga, manjkalo ne bo niti korakov standardnih in latinskoameriških plesov, za katere sta Jagoda in Jurij – eden najboljših plesnih parov pri nas – specializirana.