Jadranka Juras oznanila veselo novico

Glasbenika in velika borka za živali Jadranka Juras o svojem zasebnem življenju redko govori, tokrat pa je naredila izjemo. »Ampak danes, danes je zame eden izmed najbolj srečnih dni. Danes sem izvedela, da sem bila izbrana med 16 pevcev iz celega sveta na največjem tekmovanju R.Wagnerja. Danes je tak srečen srečen dan, ko mi za spremembo ne tečejo solze žalosti, ampak sreče!« je v sredo zapisala presrečna Jadranka.



Ob tem se je zahvalila prijateljem, ki so ji in ji še vedno pomagajo pri omenjenem uspehu – Alenki Slokar Bajc, Tadeju Horvatu in Oliverju Dizdareviću.