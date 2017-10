Izživljanje na tujih napakah

Slovenci ljubimo ljudi, ki naredijo napako. Še bolj ljubimo v javnosti prepoznavne ljudi, ki na takšen ali drugačen način odstopajo od pravil, ki naj bi veljala v očeh in glavah in v javnosti in ki so si jih sami določili. Potem si ljudje navadno dajo duška. In danes, ko imajo na voljo vse mogoče kanale družabnega omrežja, lahko na njih anonimni, bolj hrabri celo z imenom in priimkom, povedo in napišejo vse, česar si sicer v svojem normalnem življenju niti približno ne bi upali. Pravzaprav si večina takšnih in drugačnih opravljivcev na družabnih omrežjih olajša dušo in nima nikakršnih zavor, da mogoče kaj od tistega, o čemer natolcujejo, niti ni primerno za objavo v javnosti. Še najbolj vročekrvni so tisti, ki se pod svoja veleumna razmišljanja niti ne podpišejo.

Kakor koli, tako kot precej drugih sem minulo sredo gledala voditeljico Odmevov Tanjo Gobec, kako se je trudila, da bi bilo vse skupaj videti kolikor toliko normalno, da bi ji oddajo nekako uspelo pripeljati do končne odjave in pozdrava. A ji, roko na srce, to seveda ni najbolje uspelo. Do konca je sicer zvozila, a si njen vidni trud pač ne zasluži pozitivne ocene. Moj prvi pomislek je bil, madonca, tole pa ni dobro, kako so ji pustili, da vodi oddajo v živo, če po videnem za to očitno ni bila povsem sposobna. Seveda je nisem začela takoj obtoževati, kot je to naredila množica po družabnih omrežjih. V komentarjih, češ da je bila vinjena, in ne vem kaj še vse, so kar tekmovali, kdo bo bolj žaljiv in kdo bo o voditeljici več povedal. Zdi se mi, da je bilo med komentatorji na omrežjih le malo takih, ki jo tudi sicer poznajo.

Tanja Gobec je ena boljših in bolj profesionalnih novinark in voditeljic na nacionalki in tega mnenja nisem spremenila niti po tem, zanjo res neljubem dogodku. Je voditeljica z jasno izgovorjavo in gledalci jo lahko razumemo, ko vodi ali podaja informacije. To, kar se ji je zgodilo minulo sredo, je pač neprijetno. Njena napaka je v tem, da je v takšnem stanju oddajo vodila. Nič več.

Čas bi že bil, da bi uredniki, ki jih je na teve nacionalki več kot novinarjev, spoznali, da uredniška funkcija ne prinaša le več denarja, temveč tudi več odgovornosti.

Pravzaprav v tej zgodbi sploh ne gre za voditeljico in njeno neprimerno vodenje oddaje v živo. Veliko bolj vprašljivo je, kako se lahko na nacionalni televiziji kaj takega sploh zgodi. Saj vem, da se bo ob tem marsikdo pridušal, da je bilo tega že v preteklosti. In prav ima. Vendar ni do zdaj nihče nikogar, ki je mogoče dnevnik ali kakšno drugo oddajo v živo vodil še bolj porazno, tako osebnostno napadel, kot so zdaj vsi napadli Gobčevo. Še najbolj moteče je bilo sporočilo za javnost, ki ga je vodstvo nacionalne televizije naslednji dan poslalo medijem. »Spoštovani, nastop voditeljice v napovedniku oddaje Odmevi, dne 11. oktobra 2017, je bil posledica osebne stiske in stresa, a brez dvoma neprimeren in ni ustrezal standardom javnega nastopanja. Vodstvo RTV Slovenija okoliščine neljubega dogodka že preučuje in bo sodelavki ponudilo vso potrebno pomoč ter ukrepalo v skladu s postopki in pravili, ki so predvideni za take primere. Vsem gledalcem se iskreno opravičujemo in dogodek obžalujemo. RTV Slovenija, javni zavod.«

Zanimivo. Najprej so si oprali roke, voditeljico obtožili, da je za vse sama kriva, nato pa, da ji bodo celo pomagali. Da človek res težko razume. Za nameček pa je urednica informativnega programa Jadranka Rebernik, kot je povedala za delo.si, predlagala disciplinske ukrepe. Za koga, me prav zanima?

Če je Tanja Gobec že bila v osebni stiski, potem ta stiska ni nastala tistega dne. Kot vem, ljudje pod bremeni stiske lahko dolgo vztrajajo, jo tudi skrivajo. Ko pa ne zmorejo več, pač odpovejo. In to se je v bistvu zgodilo Tanji Gobec. Enostavno je pregorela in enostavno ni zmogla več jasno odločiti, kaj je prav in kaj ne, in se je tisti dan odločila narobe. Bolj skrb vzbujajoče je to, da te njene stiske nihče v službi, niti kolegi niti nadrejeni, tako dolgo ni opazil in ji že prej pomagal. Tako se to sploh ne bi zgodilo. Tanjo bi prav tako ubranili pred pribijanjem na križ nekritične javnosti, ki se še tako rada naslaja nad napakami drugih.

Pravzaprav je Tanja Gobec še ena v nizu grešnih kozlov na TVS, ki pozornost od vsebine prenašajo k formi. Namesto da bi vodstvo RTV Slovenija poskrbelo za svoje zaposlene, da bi lahko v zdravem, sproščenem in prijaznem okolju delali odličen in gledljiv program, kot večkrat radi poudarijo, se bodo zdaj na dolgo in široko ukvarjali s kaznijo za človeka, ki je pač naredil napako.

Veliko bolj verodostojno bi bilo, da bi vodstvo RTV Slovenija naslednji dan namesto sporočila za javnost, ki mu nihče ni verjel, povedalo resnico, kaj se je res zgodilo. Če pa je že treba iskati odgovorne za ta dogodek, so to uredniki.

Od dnevne urednice Odmevov Mete Dragolič, ki je Tanji Gobec v takem stanju sploh dovolila voditi oddajo in ji vodenja ni prepovedala, do vseh odgovornih urednikov v verigi. Čas bi že bil, da bi uredniki, ki jih je na slovenskem Hollywoodu več kot novinarjev, spoznali, da uredniška funkcija ne prinaša le več denarja, temveč tudi več odgovornosti. Tako do zaposlenih kot tudi do gledalcev.