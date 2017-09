»Izstopam iz predsedniške tekme«

O razvpitem samopromotorju Damjanu Murku si najbrž nihče ne dela utvar, zanj tudi velja, da zna več kot dobro skrbeti za svojo reklamo. Če že nanese, tudi z napihovanjem stvari, ki so v resnici kdaj tudi malce manj vroče, kot se zdi njemu.



Za velik nateg so mnogi tako vzeli tudi napoved, da se podaja v tekmo za slovenski predsedniški stolček. A se je izkazalo, da samooklicani slovenski slavček misli povsem resno. Začel se je pojavljati na dogodkih, obiskovati Slovenijo, okupiral je medije, zbiral podpise za kandidaturo in podobno. Kljub siceršnjemu mnenju o njegovem početju, ki ga je večina označila za domače rečeno guncanje afen, je presenetil, ko je začel šteti zbrane podpise. Vendar je bržkone najbolj razvpiti kandidat v zgodovini slovenskih predsedniških volitev zdaj nepreklicno in dokončno izstopil iz tekme.



