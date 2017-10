Izredno stanje v Kmetiji: tekmovalec ne čuti nog

Pri pekih je zavladalo izredno stanje. Njihov najmočnejši člen Branko ima tako hude bolečine v nogah, da jim ni mogel priskočiti na pomoč pri opravljanju naloge na njivi. Ko se je zjutraj zbudil, je bilo še vse dobro, nato pa so se začele težave. »Čuden občutek sem imel, od kolka dol sem čutil vročino. Začelo se je stopnjevati, nisem mogel niti jesti. Žarišče se je nato prestavilo na drugo nogo,« je svoje bolečine in slabo počutje opisoval sotekmovalcem, ki so bili vidno zaskrbljeni.

Čeprav je želel z njimi na njivo, mu je Maja zabičala, da mora zdaj misliti na svoje zdravje. Katja pa to komentirala takole: »Branko je v riti, tole je katastrofa. Sploh ne more z nami na njivo. Kaj naj delamo tam? Naš najmočnejši člen je ostal tu.«

Z Brankovimi okončinami je bilo tako hudo, da mu je do hiše in postelje morala pomagati Maja. »Počutim se bedasto. Ko padeš tako daleč, to ni dobro ...«