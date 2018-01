Izraelec že 10 let išče Slovenko – zdaj jo bo našel v naši novinarski hiši!

Zgodba kot iz osladnega hollywoodskega filma: mladenič med sprehodom po parku Yosemite v ZDA najde spominsko kartico, na kateri so fotografije neznanega mladega dekleta. Že deset let ga vse noči mučijo vprašanja: Kdo je? Kam je odšla? Je to usoda?

Mladenič, ime mu je Dan Kashani in je kreativni direktor ugledne oglaševalske agencije McCann v Tel Avivu, se je zdaj ob pomoči sodobnih tehnologij resno lotil iskanja. Googlov prevajalnik mu je povedal, da je napis »vse najboljše« na balonih na eni od fotografij slovenski izraz, zato se je pri iskanju osredinil na Slovenijo. Nato je na platformi IndieGogo postavil stran , prek katere zbira denar za letalsko vozovnico in rojstnodnevno presenečenje za svojo Pepelko.

Ni Alja, je pa zato Simona

Slovenski mediji smo zgodbo hitro pograbili in sprva se je zdelo, da Dan išče Aljo Brglez. A prava Pepelka je samo ena. Našli smo jo – nikjer drugje kot na našem naslovu na Dunajski 5 v Ljubljani, kjer domujeta največja in najvplivnejša slovenska časnika Delo in Slovenske novice. Izkazalo se je, da je Danova Pepelka v resnici Simona Drevenšek, novinarka Delove finančne priloge Svet kapitala (njene članke lahko preberete tukaj ).

Ko je izgubila kartico, je bila Simona v ZDA na Stanfordu na študiju inovacijskega novinarstva.



To je naša Simona Drevenšek danes.

Dan prihaja v Slovenijo

Z lepo namero, da bi Izraelec slavljenki čestital za rojstni dan, je sicer nekaj dni prepozen. Vseeno pa lahko Dan pride v Slovenijo in naši Simoni po desetih letih iskanja vrne kartico.

»Ne spomnim se, da sem izgubila kartico, ampak po fotografijah, ki jih je objavil, bi lahko bila jaz. Če bo prišel v Slovenijo, se veselim srečanja z njim,« je povedala Simona, ki je bila vidno pretresena in šokirana. Prek facebooka je navezala stik z Danom in po ogledu fotografij je dejal: »O, mojbog! To si res ti!«

Naši kreativci medtem tudi niso stali križem rok ...