Izpoved ministrice Anje Kopač Mrak: Po ločitvi sem težko vstala iz postelje

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Anja Kopač Mrak je ena najmlajših članic Cerarjeve vlade. junija je prestala interpelacijo v državnem zboru, Kar je bilo zanjo eno najbolj stresnih obdobij v življenju. v intimnem pogovoru nam je razkrila marsikaj o svojih hobijih, najstniških letih, vzgoji otrok, ločitvi, ki je bila zanjo zelo boleča, in tudi tem, kje jo lahko srečamo ob koncih tedna ter kakšna je, ko ni v čevljih ministrice.

»To je zagotovo vprašanje, ki si ga po določenem času, odkar sem tukaj, postavljam tudi sama. Ravno pred nekaj dnevi, ko sem nakupovala v trenirki po treningu, sem srečala gospo, ki me je pocukala za rokav in me vprašala, če sem ministrica, nato pa je dejala, da ji je všeč, da sem videti normalna,« mi odgovori na vprašanje o izredno urejeni pisarni, ki je videti nekako stroga, tako kot ona, čeprav se za resnim videzom skriva več, kot ji je dovoljeno pokazati, ko obuje čevlje ministrice. »Opravljam pomembno funkcijo, toda tudi jaz sem človek z zelo podobnimi težavami, kot jih imajo ostali. Sem mati dveh otrok, ki sta v posebnem obdobju. Hči je najstnica, stara 16 let, sin je star 10. Letos smo zamenjali šolo, in tako sem si kot vse mame postavljala vprašanje, kaj naj naredim, da bosta otroka v čim manjšem stresu.

