Iznajdljiva igralka: tudi brez ogledala se da

Igralci morajo že zaradi narave svojega dela znati odlično improvizirati, enako velja tudi za mame, posebej mame več otrok. Ne čudi torej, da se zna v vsaki situaciji odlično znajti Vesna Slapar, ki je ne le igralka, ampak tudi mama dveh sinov, Jakoba in Ožbeja. Prav igralska, posredno pa tudi materinska vloga je bila kriva, da se je drobna svetlolaska pred kratkim mudila v ljubljanskih Stožicah, kjer smo jo zalotili z rdečo rožo v laseh in z rdečilom v roki.

Članica ansambla Prešernovega gledališča Kranj je tam snemala promocijske fotografije za svojo novo predstavo Še vedno mame, drugi del lanske uspešnice Mame, ki bo na sporedu v začetku novembra v SiTi Teatru BTC. Ker na kraju snemanja ni bilo garderobe in s seboj ni imela nobenega ogledala, igralke pa so se tokrat morale naličiti kar same, se je iznajdljiva Vesna, ki si je tik pred poziranjem popravljala ličila, znašla po svoje – namesto ogledalca je uporabila kar mobilni telefon!

