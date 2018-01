Izgubila je nedolžnost

Potem ko je nezlomljiva Sarabraj, kot jo tudi kličejo, premagala romarsko pot Camino, si je zadala nov vzdržljivostni izziv – preteči 21 kilometrov. Pred dnevi ga je kronala na Nizozemskem, kjer je njen drugi dom. Preizkušnja nekdanje odbojkarice na mivki Tjaši Artnik Knibee se je začela z nekajkilometrskim teku po mivki. »Zadnji dve tretjini proge je šlo za boj z umom in telesom, ob pretečeni ciljni črti pa me je prežel močan občutek zmagoslavja in res zelo močna čustva. Izgubila sem tekaško nedolžnost, ob tem pa neizmerno uživala,« je iskreno povedala. Moči po teku s pomenljivim sloganom 'I run my world' – 'Tečem svoj svet' oziroma 'Tečem po svoje' – si je nabrala s počitkom in pa nizozemskimi krompirjevimi ocvrtki.

