Izdala je skrivnost: jutra začne s poljubom

Prikupna voditeljica Kmetije počne številne zanimive, tudi drzne reči. Vozi se z motorjem, z najstarejšim padalcem v Mariboru je skočila s padalom in v rokah brez strahu držala živo kačo. Simpatična Štajerka, ki nam bo krajšala večere pred televizijskim zaslonom od septembra dalje, je romantična duša, ki vsak dan začne s poljubom.

Kako se začne vaše jutro?

S poljubom. Ne glede na to, ob kateri uri s fantom vstaneva in kateri od naju se zbudi prej, je to prva stvar, ki jo narediva. Sledi skok v kopalnico, umivanje obraza in zob, v poletni vročini še hladna prha. Nato se oblečem, in že sem na poti v službo. Ko pridem na snemanje Kmetije, z ekipo najprej spijemo kavico, in ko telo dobi gorivo, se delo začne.

O čem zadnje čase pogosto razmišljate?

O Kmetiji in vsem, kar spada k šovu, kako opravljam svoje delo, popravljam napake, se učim, raziskujem. Sem velik analitik, in četudi morda vidi kdo v tem slabost, je to zame in za moje delo prednost. Samo tako lahko dam vse od sebe.

Katero kmečko opravilo obvladate?

Ali ga obvladam ali ne, bi moral oceniti nekdo, ki živi na kmetiji in kmečko delo pozna do potankosti. Sem pa imela do sedaj že večkrat stik s kakšnim kmečkim opravilom; ličkala sem koruzo, spravljala seno, hranila piščance in kokoši, pujsku zamenjala steljo in molzla kravo. Z nekaj opravili sem se srečala še kot deklica na kmetiji starih staršev, kravo sem molzla ob porazu v oddaji s Taijiem Tokuhisem, nekaj jih pridno opravljam doma. Pred pol leta sem se namreč preselila k fantu na podeželje.

Kateri svoj lepotni atribut najraje poudarite in kako?

Ustnice. Ko me kdo vpraša, ali so s čim polnjene oziroma kdo je poskrbel za lepotni poseg na njih, se z največjim veseljem nasmehnem in povem, da narava. Ne, niso umetne. Moje so in popolnoma naravne.

Iz čigave omare in katero oblačilo bi si sposodili, če bi si ga lahko? Zakaj?

Iz omare Angeline Jolie ali Eve Mendes. Zame sta med najlepšimi ženskami. Na rdečih preprogah sta vedno lepo urejeni, njune obleke so osupljive.

Najdražja stvar, ki ste si jo privoščili pred kratkim?

Sem skromno bitje, in če upoštevam časovni okvir 'pred kratkim', vam lahko odgovorim z: "Je ni." Če pa časovno obdobje malo razširiva in rečeva v zadnjih treh letih, je odgovor motor.

Kaj bi počeli, če bi bili en dan nevidni?

Česa ne bi? Ha, ha. Mnogi bodo zdaj najprej pomislili, da bo odgovor, da bi se pretihotapila v kakšno moško slačilnico, ampak veste, kaj? Ne bi se. Če bi bila nevidna, bi se udeležila kakšnega filmskega snemanja, da bi lahko videla, kako velike hollywoodske produkcijske hiše delajo filme, ki jih nato gledamo v kinematografih.

Najdrznejša stvar, ki ste jo naredili v življenju?

Odvisno, kaj je za nekoga drzno. Zame so to devet tetovaž, vožnja z motorjem po pisti ali skok s padalom z višine nekaj tisoč metrov z najstarejšim padalcem v Mariboru.

Ste na kaj alergični?

Da, na sonce oziroma vročino. Kar je velika ironija, saj obožujem poletje in visoke temperature.

Kateri je vaš najljubši vremenski pojav in zakaj?

Lepo je, ko začne snežiti. A je lepo samo pod pogojem, da sem zavita v odejo s čajem v roki.

