Iza Login: Vse življenje si manifestiramo sami

Prav o kreiranju in tehniki namere je govorila tokrat. Savina Atai o njej pravi, da je Čarobnica. »Njena energija je kot žarek, ki v alkimijo spremeni vse, česar se dotakne,« je opisala ljubo prijateljico. Iza Login ima bogata znanja in izkušnje, med drugim pozna in uporablja tudi veščine astrologije, theta zdravljenja in osebnostne rasti.



Vsak je svoje sreče kovač



»Vse, kar imamo v življenju, naj bo dobro ali slabo, smo si zmanifestirali sami,« je za uvod v svojo predstavitev manifestiranja kratko in jedrnato povedala Iza Login. Tudi sama občasno še vedno podleže svoji podzavesti, ki določa kar 97 odstotkov naših dejanj, le tri odstotke pa lahko ustvarjamo sami, zavestno. »Ko si nekaj zamislim, je zmanifestirano 30 odstotkov, ko to povem, je narejenih 50 odstotkov, ko zapišem – 80 odstotkov, ko pa manifestiram s tehniko, je običajno izpolnitev namere 100-odstotna,« je kratka in jedrnata.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«