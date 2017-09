Iz TV znova v TV že videno

Ko generalni direktor podjetja, ki se ukvarja z informiranjem in zabavanjem ljudi, javno izjavi, da v naslednji sezoni novosti ne bo, se lahko upravičeno vprašamo, kaj za vraga torej delajo, če ljudem, gledalcem, ki navsezadnje kaj novega pričakujejo, ne bodo prinesli nič novega. Tako lahko zaprejo štacuno in gredo vsi lepo na zavod za zaposlovanje in še naprej živijo od države kot zdaj. Razlika bo le v tem, da jim potem res ne bo treba delati – nič.

In prav to je pred kratkim za Delov Svet kapitala na vprašanje, kaj napoveduje v novi sezoni, odgovoril generalni direktor RTV Slovenija oziroma slovenskega Hollywooda Igor Kadunc: »Večjih novosti trenutno žal ni. Ukvarjamo se s tem, da čim več oddaj in programov ostane. Ne pričakujte česa udarnega, ker za to nimamo dovolj denarja,« je med drugim dejal prvi mož nacionalnega medija.

Zato se že nekaj sezon zdi, da nacionalna televizija tako organizacijsko kot programsko vegetira, če ne celo nazaduje.

Pa saj že dolgo ne pričakujemo nič posebnega s Kolodvorske 2 do 4, kaj šele, da bi pričakovali kaj udarnega, sem pomislila ob prebranem. Bi si pa gledalci vendarle zaslužili kaj več. Če že niso sposobni presežkov, bi jim lahko vsaj vsako sezono ponudili eno ali dve novi razvedrilni oddaji. Še posebno ker gledalci za ta program tudi plačujejo.

Je pa tudi res, če vodstvo ne ve, kaj naj bi delalo, se tudi vsi zaposleni v piramidi navzdol lahko obnašajo podobno. Najlažje je reči ni denarja in potem ne narediti nič. Je res tako?

Prepričana sem, da so med zaposlenimi na nacionalki (po zadnjih podatkih jih je kar 2128) tudi takšni, ki resnično garajo za svojo plačo, a glede na izjave, ki jih dajejo njihovi vodilni, pač očitno ne pridejo dovolj do izraza. Ali pa jih je tako malo, da ostanejo skriti v delovanju podjetja. Verjamem, da je med slovenskimi holivudarji veliko tudi kreativnih ljudi, torej takšnih, ki težko funkcionirajo, če si vedno znova ne izmišljajo česa novega in to novo na vse načine poskušajo uresničiti. Nekaj jih osebno poznam in mi je pravzaprav kar malce žal zanje, ker delajo v tako nespodbudnem in nekreativnem okolju. Jih pa malce tudi razumem, zakaj ostajajo, saj redna plača v današnjem času nekaj pomeni. Malo manj jih razumem, kako lahko denar prevlada nad njihovo kreativnostjo. A to je tema za neko drugo kolumno. Kakor koli, tudi ti redki kreativci očitno ne pridejo prav do izraza oziroma nimajo možnosti, da bi to svojo kreativnost pokazali.

Iz izkušenj vemo, da podjetja (še posebno slovenska) največkrat propadejo, ker nimajo dobrega vodstva. Naj se zaposleni še tako trudijo, nič ne pomaga, če menedžment spi in ne išče novih možnosti za napredek, nato gre vse navzdol, in ko pride do dna, se ustavi in podjetje lahko le še vegetira. Nekaj časa. Prav dolgo pa ne. Zasebna podjetja v takšnih primerih po navadi dokončno propadejo, javna pa ne nujno. Predvsem tista zaradi višjega cilja oziroma poslanstva. In tako je na žalost tudi z nacionalko. Verjetno nikoli ne bo propadla, saj jo potrebuje tako levica kot desnica, ki si jo želita imeti pod svojimi perutmi (da o denarju ne pišem!).



In zakaj je tako? Po mojem skromnem mnenju na TV Slovenija ni več ustvarjalnosti in več vneme za delo tudi zato, ker tako vodstvo kot tudi uredniki zaposlenih ne spodbujajo dovolj, še manj jim omogočajo normalne razmere za delo. Še najmanj pa so zaposlenim s svojim početjem za vzgled.



Če pod vse to potegnem črto, niti ne preseneča, da v teh dneh nacionalkina služba za odnose z javnostmi javnosti sporoča o novostih, ki v svojem bistvu to sploh niso. So le že videne oddaje, ki so jih malce lepotno popravili. Jim dodali rubriko ali dve ali novo voditeljico in to je to. Še najbolj se to vidi v razvedrilnem programu, kjer se v jesensko shemo vračajo stare oddaje Vem!, Slovenski pozdrav, Kdo bi vedel, Bučke in Vikend paket. Najsi so še tako priljubljene, kot pravijo nacionalkini piarovci, menim, da bi si gledalci vsako jesen zaslužili tudi kakšen presežek tega uredništva. Ker pa je spati na lovorikah verjetno najlažje, lahko slovenski Hollywood, ki ga je zaradi nenehnega ponavljanja oddaj veliko gledalcev čez poletje označilo za TV znova, zdaj na jesen brez večjega pompa preimenujemo v TV že videno.