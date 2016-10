Iz politike se je podal na Talente, a je pogorel

V drugi oddaji šova Slovenija ima talent se je zvrstilo kar nekaj tekmovalcev. Nekateri so navdušili, drugi malo manj. Med tistimi, od katerih smo si po predstavitvenem videu veliko obetali, je bil tudi Marko Limbek, ki se je v preteklosti navduševal nad politiko. Marko je bil namreč pred leti aktiven v Mladi Sloveniji, podmladku NSi, kjer je bil svetovalec za študentske zadeve. Je tudi član upravnega odbor strankinega Inštituta Janeza Evangelista Kreka, ki mu predseduje poslanec NSi Matej Tonin. V upravnem odboru je tudi glavni tajnik NSi Robert Ilc.

Marko je februarja lani sodeloval tudi v peticiji Za privatizacijo in depolitizacijo gospodarstva. Z drugimi predstavniki je obiskal tudi predsednika DZ in mu predal podpise državljank in državljanov.

Marko je sicer bil samozavesten, vendar njegov nastop ni bil najprepričljivejši. Marjetka je takoj pritisnila na rdeč gumb, njej je nato kmalu sledila Ana in na koncu še Lado. Edini, ki se je vsaj trudil uživati v njegovem nastopu, je bil Branko, ki je pustil »pevcu«, da je odpel do konca. Marko je po nasvetu rotil in spodbujal žirijo, naj mu da potrebni »da«, da se prebije v naslednji krog, a njegovih prošenj niso uslišali.

Marko je v predstavitvenem videu dejal, da so mnogi v preteklosti pohvalili njegovo barvo glasu in mu predlagali, naj se poda v pevske vode. Glede na izkušnjo na Talentih, bi bilo očitno boljše, če bi ta nasvet preslišal.