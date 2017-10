Ivu je kuhal predsednik

Za imeniten bograč sta, kot se kajpak spodobi, poskrbela Prekmurca: in to kar prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan ter njegov nepogrešljivi pajdaš Geza Vogrinčič. Foto: S. N.

VELIKI KAMEN – Ivo Daneu si je naposled oddahnil. Minuli vikend je opravil še zadnje, nemara najprisrčnejše dejanje v seriji praznovanja svojega 80. rojstnega dne. V izbrani družbi najljubših in najbližjih prijateljev je jubileju nazdravil v zidanici žal pokojnega prijatelja Martina Okorna - Okija na Velikem Kamnu, gostiteljsko vlogo sta tako prevzela vdova Anka in sin Primož.

Ivo je tudi finale svoje 70-letnice opravil prav na Velikem Kamnu, pravi, da bo enako tudi ob njegovem naslednjem okroglem jubileju.

Izkazala sta se vsaj tako kot njun Oki pred natanko desetletjem, kajti Ivo je tudi finale svoje 70-letnice opravil prav tod; in pravi, da bo enako ob njegovem naslednjem okroglem jubileju. Tokratno druženje je bilo sploh nekaj posebnega, enako darila. Kuharijo in strežbo so v roke vzeli Ivovi prijatelji, jedilnik pa je bil sestavljen iz ocvirkovke, bograča, nadevanih telečjih prsi, pečenih v krušni peči, ter obilja sladic. Kajpak s priboljški iz Okornove kleti. Nič čudnega, da je zbrana družba v en glas pritegnila, da je šlo za enega najlepših in najprisrčnejših dogodkov, kar jih pomnijo.