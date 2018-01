Ivjana Banić jokala zaradi brata

Prva stvar, ki jo naredite zjutraj?

V postelji se nekaj minut stiskam in pogovarjam s hčerko Vilo. Pravzaprav poskušam priti do besede. (smeh)

O čem govori zadnji SMS, ki ste ga dobili?

Prijateljica se mi je zahvalila za kratek obisk in objem.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?

Da potrebujem več spanca in kako do njega. (smeh)



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?

Ko mi je brat ob svojem rojstnem dnevu poslal čudovite slike in sporočilo. Živi na Kitajskem in se že dolgo nismo videli.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?

Iskreno, vsi me nasmejijo. Ljudje imajo bujno domišljijo in preveč časa.



Kdaj ste se nazadnje dobili s prijatelji na kavi in o čem je tekel pogovor?

Pred kratkim smo prijatelja presenetili za rojstni dan in nazdravili. Večkrat. Govorili smo o kajtanju, opremi, destinacijah, ki imajo ugodne vetrovne pogoje, ter seveda otrocih.



Katera je najdražja stvar, ki ste si jo zadnje čase privoščili?

Zaradi poslovnih razlogov sem štiri ure posvetila ljudem, ki si tega niso zaslužili. Čas je zame zelo dragocen in to je bilo zelo razsipno.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se se radi?

Bolj konkretnega šivanja, francoščine, španščine in ruščine, dobre fotografije, photoshopa, grafičnega oblikovanja, oblikovanja lesa, risanja na keramiko …



Katerega gospodinjskega opravila ne marate in zakaj?

Likanja. Vzame preveč časa in potrebna je natančnost. Prvega mi je škoda, za drugo nimam živcev.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?

Nikakor nisem tip za fitnes ali aerobiko. 'Športam' priložnostno. Torej takrat, ko gremo kajtat ali surfat, vmes pa se spravim na sup.



Največja neumnost, ki ste jo storili v mladosti?

Vse neumnosti so bile najprej super ideje, ki niso šle po načrtu, vendar so prešle v koristno izkušnjo. Teh je bilo kar veliko, a hkrati ne bi nobene zamenjala ali izpustila. Pri večini sem se odlično zabavala.



Kaj bi storili, če bi zadeli jackpot?

Zaradi družine in vseh prijateljev, ki jih imam, lahko rečem, da sem večkratna dobitnica jackpota. Vem, da to zveni tako klišejsko in pocukrano, da še sama zavijam z očmi, ampak je resnično, zato listkov ne izpolnjujem.



Kako se zaključi vaš dan, imate pred spanjem kakšno posebno rutino?

Vedno se zaključi z družino. Najprej v troje, potem v dvoje. In po dolgem času z nastavljanjem budilke na sedmo uro zjutraj, kar je za moje telo šok. (smeh)

