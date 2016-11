Iva Kranjc in Aljoša Bagola: iz sveta glamurja v družinski objem

Igralka Iva Krajnc Bagola in izvršni kreativni direktor Pristop Creative Aljoša Bagola veljata za enega najlepših parov med znanimi Slovenci. Odkar sta javno razkrila, da sta par, ju fotografi dobesedno oblegajo, mlada lepa in vedno popolnoma urejena pa sta postala eden njihovih najljubših motivov na družabnih dogodkih. Te sta na začetku zveze rada in pogosto obiskovala, zadnje čase pa se je to spremenilo: starša triletne Sofie, ki sta pred meseci dahnila usodni »da«, se raje kot na bučnih premierah in zabavah zadržujeta doma.



Aljoša je do nedavnega namenjal veliko časa pisanju diplomske naloge, ki jo je septembra tudi uspešno zagovarjal, Iva pa se je znova posvetila delu – v matičnem MGL ima prav te dni novo premiero. Proste dneve nekdanja kraljica in kralj domače družabne scene preživljata precej bolj mirno kot nekoč: doma s svojo malo princesko ali na obisku pri prijateljih oziroma družini. Med drugim rada zavijeta k Aljoševim staršem v gostišče Ajda v prekmurski Cankovi, kjer sta se mudila tudi pred kratkim.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«