Iščejo tekmovalce nove Kmetije

Resničnostni šov, v katerem se »kmetje« potegujejo za bolj ali manj bogato denarno nagrado, se vrača na televizijske zaslone, vendar ga tokrat ne bomo gledali na Planet TV, ampak na Pop TV.

Ta televizijska hiša je namreč naznanila, da bo priljubljeni šov gledalcem ponudil neokrnjeno naravo, slavo in nagrado v višini do 75.000 evrov. »Kmetija je bila že pred leti eden najljubših resničnostnih šovov na Pop TV in zdaj se vrača v popolnoma novi preobleki! Zgodbe tekmovalcev in zgodbe preživljanja od tega, kar nam narava ponuja, so nas od nekdaj navdihovale, zato bomo šovu vdihnili svež veter in gledalcem povrnili vpogled v vrednote trdega dela. Seveda pa ne bo manjkalo zabave,« je o novem šovu povedal kreativni producent Martin Leskovšek.

K sodelovanju v šovu tako vabijo vse, ki jih to zanima, pa naj gre za izkušene delavce, mestne ljudi, posameznike, ki si želijo sprememb, pare ali družine.