Isaac Palma z ženo odšel iz Slovenije

Isaac Palma in Patricija. Foto: Stanko Kozel

Mladi argentinski pevec Isaac Palma, ki smo ga bolje spoznali v priljubljeni oddaji Slovenija ima talent, zmagal pa je tudi na festivalu Melodije morja in sonca, je z ženo Patricijo zapustil Slovenijo. No, da ne bo pomote, države nista zapustila za vedno, Isaac je namreč po dveh letih znova obiskal svojo družino, ki jo je zelo pogrešal.

Parček v Argentini nadvse uživa, Isaac pa ne more skriti svoje sreče, da je lahko po vsem tem času znova objel svoje domače. »Minili sta skoraj dve leti od čudovitega prihoda v Slovenijo, hkrati pa tudi dve leti, odkar nisem videl svoje družine. Pobegnil sem, da jih objamem in spomnim, da nikoli ne pozabim na njih,« je povedal Isaac, ki je svojo najdražjo popeljal po Argentini in si z njo ogledal številne znamenitosti.